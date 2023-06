RANDONNÉE LA COUFFÉENNE 12 Rue Saint-Jérôme Couffé, 2 juillet 2023, Couffé.

Couffé,Loire-Atlantique

20ème édition. Au programme, des randonnées pédestres, cyclo, VTT et VTC dans les vallées du Donneau, de la Loge au Moine, du Havre et de la Loire. Sur inscription..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 14:00:00.

12 Rue Saint-Jérôme Salle polyvalente

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



20th edition. On the program, hiking, cycling, mountain biking and VTC in the valleys of the Donneau, the Loge au Moine, the Havre and the Loire. On registration.

20ª edición. En el programa, senderismo, ciclismo, BTT y VTC en los valles del Donneau, la Loge au Moine, el Havre y el Loira. Inscripciones.

20. Ausgabe. Auf dem Programm stehen Wanderungen, Radtouren, Mountainbikes und Fahrräder in den Tälern des Donneau, der Loge au Moine, des Havre und der Loire. Nach Anmeldung.

