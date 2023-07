CONCERT AU JARDIN DE LA MAISON GÜTH 12 rue Saint Jean Hoste, 20 août 2023, Hoste.

Hoste,Moselle

Session jazz au jardin de la maison Güth avec Jazz Schmiede, groupe sarrois. Entrée libre, buvette et tartelettes.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 15:00:00 fin : 2023-08-20 17:00:00. 0 EUR.

12 rue Saint Jean la maison Güth

Hoste 57510 Moselle Grand Est



Jazz session in the garden of Güth House with Jazz Schmiede, a band from Saarland. Free admission, refreshments and tarts.

Sesión de jazz en el jardín de la Maison Güth con Jazz Schmiede, un grupo del Sarre. Entrada gratuita, refrescos y tartas.

Jazz-Session im Garten des Hauses Güth mit Jazz Schmiede, einer Band aus dem Saarland. Freier Eintritt, Getränkestand und Tartelettes.

