Barik le peintre eteroclik 12 rue Saint Jean Coutras, 1 décembre 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

Patrick Barbe, alias BARIK peint depuis sa plus tendre enfance. Ayant suivi une formation à l’école professionnelle de Dessin Industriel de Paris et à l’école Lambert Art Graphique de Juvisy-sur-Orge, il est considéré comme “Peintre Post-Cubiste”. N’obéissant à aucune règle, cet artiste donne une œuvre comme une ode dans un irrespect toujours joyeux.

Découvrez cette exposition du vendredi 1er au samedi 30 décembre, à l’espace exposition Maurice Druon.

Vernissage : vendredi 1er décembre à 18h30

12 rue Saint Jean Espace exposition Maurice Druon

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Patrick Barbe, aka BARIK, has been painting since his earliest childhood. Having trained at the École Professionnelle de Dessin Industriel in Paris and the Lambert Art Graphique school in Juvisy-sur-Orge, he is considered a « Post-Cubist » painter. Obedient to no rules, his work is an ode to joyful disrespect.

Discover this exhibition from Friday December 1 to Saturday December 30, at the Espace Exposition Maurice Druon.

Opening: Friday, December 1, 6.30pm

Offered by the town.

Patrick Barbe, alias BARIK, pinta desde niño. Formado en la Escuela Profesional de Diseño Industrial de París y en la Escuela Lambert Art Graphique de Juvisy-sur-Orge, se le considera un pintor postcubista. No obedece ninguna regla, y su obra es una oda a la alegre falta de respeto.

Descubra esta exposición del viernes 1 al sábado 30 de diciembre, en el centro de exposiciones Maurice Druon.

Inauguración: viernes 1 de diciembre a las 18.30 h

Ofrecida por la ciudad.

Patrick Barbe, alias BARIK, malt seit seiner frühesten Kindheit. Nach seiner Ausbildung an der Ecole Professionnelle de Dessin Industriel in Paris und der Ecole Lambert Art Graphique in Juvisy-sur-Orge gilt er als « Post-Cubist Painter ». Da er sich an keine Regeln hält, ist sein Werk wie eine Ode an eine fröhliche Respektlosigkeit.

Die Ausstellung ist von Freitag, den 1. bis Samstag, den 30. Dezember im Ausstellungsraum Maurice Druon zu sehen.

Vernissage: Freitag, 1. Dezember um 18.30 Uhr

Kostenlos von der Stadt.

