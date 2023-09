Ouverture de la saison culturelle 12 rue Saint Jean Coutras, 22 septembre 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

– Concert – Carte blanche

Carte Blanche est un duo acoustique surprenant, composé de Kévin Budillon et Paul Prévost, au répertoire varié englobant différents genres musicaux. Après 10 ans de musique ensemble, les deux compères se recentrent sur un format plus intimiste afin de partager des interprétations musicales étonnantes et créer une ambiance chaleureuse et conviviale.

Vendredi 22 septembre à 18h30 – vernissage expo Adrien Chainier + concert Carte Blanche

– Théâtre de l’instant – « SAUVAGES » par la Cabale

Quand le monde dans lequel tu vis n’est pas adapté à toi, tu as deux options : rentrer dans le moule, ou le faire exploser. Face aux injustices de la vie, nos personnages choisissent toujours la deuxième option !

A chaque représentation, 3 protagonistes, 3 parcours de vie, la tension monte et nos personnages dérapent..

12 rue Saint Jean Pole culturel et Espace artistique

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



– Concert ? Carte blanche

Carte Blanche is a surprising acoustic duo, made up of Kévin Budillon and Paul Prévost, with a varied repertoire encompassing different musical genres. After 10 years of making music together, the pair are refocusing on a more intimate format, to share surprising musical interpretations and create a warm, friendly atmosphere.

Friday September 22 at 6.30pm ? Adrien Chainier exhibition opening + Carte Blanche concert

– Théâtre de l?instant ? « SAUVAGES » by La Cabale

When the world you live in isn’t right for you, you have two options: fit into the mold, or blow it up. Faced with the injustices of life, our characters always choose the second option!

With each performance, 3 protagonists, 3 life stories, tension mounts and our characters go off the rails.

– ¿Concierto? Carta blanca

Carte Blanche es un sorprendente dúo acústico, formado por Kévin Budillon y Paul Prévost, con un repertorio variado que abarca diferentes géneros musicales. Después de 10 años de música juntos, la pareja apuesta por un formato más íntimo para compartir sus sorprendentes interpretaciones musicales y crear un ambiente cálido y acogedor.

Viernes 22 de septiembre a las 18.30 h ? Preestreno de la exposición Adrien Chainier + concierto Carte Blanche

– Teatro del instante ? « SAUVAGES » de la Cabale

Cuando el mundo en el que vives no te conviene, tienes dos opciones: encajar en el molde o hacerlo saltar por los aires. Frente a las injusticias de la vida, ¡nuestros personajes eligen siempre la segunda opción!

En cada representación, 3 protagonistas, 3 historias de vida, la tensión aumenta y nuestros personajes se salen de madre.

– Konzert ? Carte blanche

Carte Blanche ist ein überraschendes akustisches Duo, bestehend aus Kévin Budillon und Paul Prévost, mit einem vielfältigen Repertoire, das verschiedene Musikrichtungen umfasst. Nach 10 Jahren gemeinsamen Musizierens konzentrieren sich die beiden Kumpels wieder auf ein intimeres Format, um überraschende musikalische Interpretationen zu teilen und eine warme und freundliche Atmosphäre zu schaffen.

Freitag, 22. September, 18.30 Uhr ? Vernissage der Ausstellung Adrien Chainier + Carte Blanche-Konzert

– Theater des Augenblicks ? « SAUVAGES » von La Cabale

Wenn die Welt, in der du lebst, nicht auf dich zugeschnitten ist, hast du zwei Möglichkeiten: in die Form zu passen oder sie zu sprengen. Angesichts der Ungerechtigkeiten des Lebens entscheiden sich unsere Figuren immer für die zweite Option!

Bei jeder Aufführung gibt es drei Protagonisten, drei Lebenswege, die Spannung steigt und unsere Figuren geraten auf die schiefe Bahn.

