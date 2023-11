Exposition artistique d’hiver 12 rue Saint Grégoire Munster, 1 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

L’Association Artistique de la Vallée de Munster vous présente ses inspirants travaux lors de sa traditionnelle exposition artistique hivernale. Les arts plastiques seront mis à l’honneur..

2023-12-01 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

12 rue Saint Grégoire

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



The Artistic Association of the Valley of Munster presents its inspiring work at its traditional winter art exhibition. Visual arts will be honoured.

La Asociación Artística del Valle de Munster presenta sus inspiradas obras en su tradicional exposición de arte de invierno. Las artes plásticas serán el centro de atención.

Die Association Artistique de la Vallée de Munster präsentiert Ihnen bei ihrer traditionellen Winterkunstausstellung ihre inspirierenden Arbeiten. Im Mittelpunkt steht die bildende Kunst.

