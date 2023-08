Fascinant Week-end V&D : Atelier Champagne & Macarons 100% Agéen 12 rue Roulot Aÿ-Champagne, 20 octobre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Je vous accueille au cœur d’une dégustation exclusive et privée toute en gourmandise. Je vous partagerai ma philosophie et ma méthode d’élaboration de mes Champagnes Grand Cru d’Aÿ..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 16:30:00. .

12 rue Roulot CHAMPAGNE RICHARD-FLINIAUX

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



I welcome you to the heart of an exclusive, private tasting experience. I’ll share with you my philosophy and method for making my Grand Cru d’Aÿ Champagnes.

Me gustaría darle la bienvenida al corazón de una experiencia de degustación exclusiva y privada. Compartiré con usted mi filosofía y mi método de elaboración de mis Champagnes Grand Cru d’Aÿ.

Ich begrüße Sie zu einer exklusiven und privaten Verkostung, die ganz im Zeichen der Gaumenfreuden steht. Ich werde Ihnen meine Philosophie und meine Methode zur Herstellung meiner Grand Cru d’Aÿ-Champagner mitteilen.

