Leï – Nouvelles polyphonies de la Mediterranée a capella 12 rue Rouget de l’Isle Marseille 1er Arrondissement, samedi 20 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20

Un dialogue polyphonique qui explore un répertoire de chants traditionnels.

Venez découvrir Leï pour un concert tout en douceur au fil de la Méditerranée !

Laurène et Carine vous présentent un dialogue polyphonique qui explore un répertoire de chants traditionnels auxquels se mêlent des compositions originales, liés à l’imaginaire des eaux.



Leï naît de la rencontre entre Laurène Barnel et Carine Habauzit. Au cœur de leurs aspirations, se trouve la volonté de renouer avec la convivialité des cultures populaires et les sagesses des civilisations anciennes.

12 rue Rouget de l’Isle Entretemps Studio

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



