Théâtre de la grange : La souricière 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde, 8 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

d’Agatha Christie. Cie La Carpe (en résidence au Théâtre de la Grange). Londres, un meurtre vient d’être commis…

Pendant ce temps, Mollie et Giles Ralston ouvrent une pension de famille dans la campagne londonienne…

Alors qu’une tempête de neige les immobilise avec leurs pensionnaires, l’ inspecteur Trotter vient leur annoncer que le meurtrier est l’un d’eux. Le 8 et 9 décembre à 20h. Durée 1 heure. Tarif unique 9€ . Réservations 05 55 86 97 99.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



by Agatha Christie. Cie La Carpe (in residence at Théâtre de la Grange). In London, a murder has just been committed…

Meanwhile, Mollie and Giles Ralston open a boarding house in the London countryside…

As a snowstorm strands them and their guests, Inspector Trotter comes to tell them that the murderer is one of them. December 8 and 9 at 8pm. Running time 1 hour. Single ticket price 9? Reservations 05 55 86 97 99

de Agatha Christie. Cie La Carpe (en residencia en el Théâtre de la Grange). Se acaba de cometer un asesinato en Londres…

Mientras tanto, Mollie y Giles Ralston abren una pensión en la campiña londinense…

Mientras una tormenta de nieve les deja varados a ellos y a sus huéspedes, el inspector Trotter viene a decirles que el asesino es uno de ellos. 8 y 9 de diciembre a las 20 horas. Duración: 1 hora. Precio de la entrada única: 9? Reservas 05 55 86 97 99

von Agatha Christie. Cie La Carpe (in Residenz im Théâtre de la Grange). London, ein Mord wurde gerade begangen…

Währenddessen eröffnen Mollie und Giles Ralston eine Pension auf dem Londoner Land…

Als ein Schneesturm sie und ihre Gäste festhält, kommt Inspektor Trotter zu ihnen, um ihnen mitzuteilen, dass der Mörder einer von ihnen ist. Am 8. und 9. Dezember um 20 Uhr. Dauer: 1 Stunde. Einheitspreis 9? Reservierungen: 05 55 86 97 99

