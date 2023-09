Théâtre de la grange : l’Inattendu 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde, 2 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

« L’inattendu » est le monologue d’une jeune femme terrassée par la mort de son amant. Elle ne veut pas croire à sa disparition et s’accroche à l’espoir de son retour, elle lui parle pendant qu’il est absent. elle vit terrée dans sa maison « j’avais vingt ans, et le monde c’étaient quatre murs bien droits. Pas bouger, rester sage, à t’aimer toujours au même endroit. » de Fabrice Melquiot. Cie Lemur Kata (en résidence au Théâtre de la Grange). Tarifs 9€ et 5€. Réservations, dans la limite des places disponibles 05 55 86 97 99..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



« The Unexpected » is the monologue of a young woman devastated by the death of her lover. She doesn’t want to believe he’s gone, and clings to the hope of his return, talking to him while he’s away. She lives holed up in her house « I was twenty, and the world was four straight walls. To stay put, to love you always in the same place. » by Fabrice Melquiot. Cie Lemur Kata (in residence at Théâtre de la Grange). Prices 9? and 5? Reservations subject to availability 05 55 86 97 99.

« Lo inesperado » es el monólogo de una joven devastada por la muerte de su amante. No quiere creer que se haya ido y se aferra a la esperanza de que vuelva, habla con él mientras está lejos, vive encerrada en su casa « Tenía veinte años, y el mundo eran cuatro paredes rectas. No moverse, quedarse quieto, quererte siempre en el mismo sitio » de Fabrice Melquiot. Cie Lemur Kata (en residencia en el Théâtre de la Grange). Precios: 9 y 5 euros. Reservas sujetas a disponibilidad 05 55 86 97 99.

« L’inattendu » ist der Monolog einer jungen Frau, die vom Tod ihres Geliebten erschüttert ist. Sie will nicht an sein Verschwinden glauben und klammert sich an die Hoffnung auf seine Rückkehr, sie spricht mit ihm, während er abwesend ist. Sie lebt in ihrem Haus « Ich war zwanzig Jahre alt, und die Welt bestand aus vier geraden Wänden. Nicht bewegen, brav bleiben, dich immer am selben Ort lieben » von Fabrice Melquiot. Cie Lemur Kata (in Residenz im Théâtre de la Grange). Preise: 9 ? und 5 ? Reservierungen im Rahmen der verfügbaren Plätze unter der Nummer 05 55 86 97 99.

