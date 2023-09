Théâtre de la grange : Le Fétichiste 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde, 30 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

On connait surtout Michel Tournier pour ses romans Vendredi ou les limbes du Pacifique (grand prix du roman de l’Académie française en 1967), le Roi des aulnes (prix Goncourt) etc. Tarifs 11€ et 7€. Réservations 05 55 86 97 99..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Michel Tournier is best known for his novels Vendredi ou les limbes du Pacifique (Grand Prix du roman de l’Académie française in 1967), Le Roi des aulnes (Prix Goncourt) and others. Prices 11? and 7? Bookings 05 55 86 97 99.

Michel Tournier es conocido sobre todo por sus novelas Vendredi ou les limbes du Pacifique (ganadora del Grand Prix du roman de l’Académie française en 1967) y Le Roi des aulnes (ganadora del Prix Goncourt). Entradas a 11 y 7 euros. Reservas 05 55 86 97 99.

Michel Tournier ist vor allem für seine Romane Freitag oder die Vorhölle des Pazifiks (Großer Romanpreis der Académie française 1967), Der König der Erlen (Goncourt-Preis) usw. bekannt. Eintrittspreise: 11 ? und 7 ? Reservierungen: 05 55 86 97 99.

