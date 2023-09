Théâtre de la Grange : Concert de chansons françaises 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde, 23 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Par le Groupe « Les vieux Gamins ». Concert au profit de l’association ACEU, pour les Enfants d’Ukraine. Leur répertoire visite ceux de Graeme Allright, Hugues Aufray, Georges Brassens, Félix Leclerc, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Renaud, et d’autres qui seront au programme de cette soirée. Tarif LIBRE. Réservations, dans la limite des places disponibles 05 55 86 97 99.

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By the group « Les vieux Gamins ». Concert in aid of the ACEU association, for the Children of Ukraine. Their repertoire includes songs by Graeme Allright, Hugues Aufray, Georges Brassens, Félix Leclerc, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Renaud and others. FREE admission. Reservations subject to availability 05 55 86 97 99

A cargo del grupo « Les vieux Gamins ». Concierto en beneficio de la asociación ACEU para los niños de Ucrania. Su repertorio incluye canciones de Graeme Allright, Hugues Aufray, Georges Brassens, Félix Leclerc, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Renaud y otros. Entrada gratuita. Reservas sujetas a disponibilidad 05 55 86 97 99

Von der Gruppe « Les vieux Gamins ». Konzert zugunsten des Vereins ACEU, für die Kinder der Ukraine. Ihr Repertoire umfasst Lieder von Graeme Allright, Hugues Aufray, Georges Brassens, Félix Leclerc, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Renaud und vielen anderen, die an diesem Abend auf dem Programm stehen werden. Der Preis ist FREI. Reservierungen, im Rahmen der verfügbaren Plätze 05 55 86 97 99

