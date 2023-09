Théâtre de la Grange : Vous avez quel âge 12 Rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde, 18 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Cie Les Indécis (en résidence au Théâtre de la Grange).

Question que l’on ne posait pas avant et que l’on pose désormais aujourd’hui, même à la gent féminine…

Question légère et pourtant source d’angoisse… question qui fait nécessairement écho au temps qui passe…

Pour aborder ce temps qui passe, un peu d’humour est nécessaire…Tarifs 9€ et 5€. A 20h. Réservations 05 55 86 97 99.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

12 Rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Cie Les Indécis (in residence at Théâtre de la Grange).

A question that was never asked before, but is now asked today, even of women?

A light-hearted question, yet a source of anguish? a question that inevitably echoes the passage of time…

To deal with the passage of time, a little humor is needed… Prices 9? and 5? At 8pm. Reservations 05 55 86 97 99

Cie Les Indécis (en residencia en el Théâtre de la Grange).

¿Una pregunta que nunca se hizo y que hoy se hace, incluso a las mujeres?

Una pregunta desenfadada, pero fuente de angustia… una pregunta que inevitablemente se hace eco del paso del tiempo…

Para hacer frente al paso del tiempo, hace falta un poco de humor… Entradas a 9 y 5 euros. A las 20.00 h. Reservas 05 55 86 97 99

Cie Les Indécis (in Residenz im Théâtre de la Grange).

Eine Frage, die früher nicht gestellt wurde und die heute sogar Frauen gestellt wird?

Eine Frage, die leicht ist und doch Angst auslöst? Eine Frage, die zwangsläufig auf die verrinnende Zeit zurückzuführen ist?

Um sich mit der vergehenden Zeit auseinanderzusetzen, braucht es ein wenig Humor?9? und 5? Um 20 Uhr. Reservierungen 05 55 86 97 99

Mise à jour le 2023-09-22 par Brive Tourisme