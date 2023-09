Théâtre de la grange : L’univers chansonnier de Melhau 12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde, 12 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Jan dau Melhau est né en 1948 à Limoges.

Ecrivain de langue occitane, musicien, chanteur, collecteur, éditeur, il est avant tout homme de spectacle.

Il nous propose pour cette soirée une rétrospective de son œuvre chantée.

Des chants de troubadours de l’âge roman, des chants traditionnels, des créations, des traductions en occitan des œuvres de Georges Brassens et Gaston Couté. Œuvres qu’il a mises en musique, comme il l’a fait de nombreux poètes occitans tels que Jean-Baptise Chèze ou Paul-Louis Grenier.. A 20h. Tarifs : 11€ et 7€. Réservations 05 55 86 97 99.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jan dau Melhau was born in Limoges in 1948.

An Occitan-language writer, musician, singer, collector and publisher, he is above all a showman.

For this evening, he offers us a retrospective of his sung work.

Songs by Romanesque troubadours, traditional songs, creations and translations into Occitan of works by Georges Brassens and Gaston Couté, which he has set to music, as he has done for many Occitan poets such as Jean-Baptise Chèze and Paul-Louis Grenier. At 8pm. Prices: 11? and 7? Reservations 05 55 86 97 99

Jan dau Melhau nació en Limoges en 1948.

Escritor en lengua occitana, músico, cantante, coleccionista y editor, es ante todo un showman.

Para esta velada, nos ofrece una retrospectiva de su obra cantada.

Entre ellas, canciones trovadorescas de la época románica, canciones tradicionales, nuevas obras y traducciones al occitano de obras de Georges Brassens y Gaston Couté, a las que ha puesto música, como ha hecho con numerosos poetas occitanos como Jean-Baptise Chèze y Paul-Louis Grenier. 20.00 h. Entradas: 11 y 7 euros. Reservas 05 55 86 97 99

Jan dau Melhau wurde 1948 in Limoges geboren.

Er ist Schriftsteller der okzitanischen Sprache, Musiker, Sänger, Sammler, Herausgeber und vor allem ein Mann der Aufführung.

An diesem Abend bietet er uns einen Rückblick auf sein gesungenes Werk.

Lieder der Troubadoure aus dem romanischen Zeitalter, traditionelle Lieder, Kreationen, Übersetzungen der Werke von Georges Brassens und Gaston Couté ins Okzitanische, die er ebenso wie zahlreiche okzitanische Dichter wie Jean-Baptise Chèze oder Paul-Louis Grenier vertonte. 20 Uhr. Eintrittspreise: 11 ? und 7 ? Reservierungen: 05 55 86 97 99

Mise à jour le 2023-09-22 par Corrèze Tourisme