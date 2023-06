Apéro Gourmand : la Dolce Vita 12 rue principale Gertwiller, 28 juillet 2023, Gertwiller.

Gertwiller,Bas-Rhin

Venez découvrir ou redécouvrir les vins du Domaine Schneider, accompagnés de plats originaux préparés par le service traiteur « les dodos d’Alsace ». La Dolce Vita. Le menu se compose de 5 vins qui s’accordent avec 5 plats. Une version végétarienne du menu sera proposée. Un menu enfant sera proposé aux enfants de 5 à 12 ans..

2023-07-28

12 rue principale

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover or rediscover Domaine Schneider wines, accompanied by original dishes prepared by the catering service « les dodos d’Alsace ». La Dolce Vita. The menu features 5 wines to match 5 dishes. A vegetarian version of the menu will be offered. A children’s menu is available for children aged 5 to 12.

Venga a descubrir o redescubrir los vinos del Domaine Schneider, acompañados de originales platos preparados por el servicio de catering « les dodos d’Alsace ». La Dolce Vita. El menú consta de 5 vinos para maridar con 5 platos. Habrá disponible una versión vegetariana del menú. Habrá un menú infantil para niños de 5 a 12 años.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Weine der Domaine Schneider, begleitet von originellen Gerichten, die vom Cateringservice « les dodos d’Alsace » zubereitet werden. La Dolce Vita. Das Menü besteht aus 5 Weinen, die mit 5 Gerichten harmonieren. Es wird eine vegetarische Version des Menüs angeboten. Für Kinder von 5 bis 12 Jahren wird ein Kindermenü angeboten.

