Les Ruchers de Thiérache 12 rue Principale Champlin, 12 juillet 2023, Champlin.

Champlin,Ardennes

Vente à la ferme du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16hVente sur les Marchés des Producteurs de Pays de Charleville-Mézières et Givet.

fin : . .

12 rue Principale

Champlin 08260 Ardennes Grand Est



Sale at the farm from Monday to Friday from 10am to 12pm and from 2pm to 4pmSale on the Farmers’ Markets of Charleville-Mézières and Givet

Venta en la granja de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 horasVenta en los mercados de productores locales de Charleville-Mézières y Givet

Verkauf auf dem Bauernhof von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 UhrVerkauf auf den Märkten der « Marchés des Producteurs de Pays » in Charleville-Mézières und Givet

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme