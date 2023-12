Nuits de la lecture 12, rue Paul Huet Chinon, 11 janvier 2024, Chinon.

Chinon Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 20:00:00

fin : 2024-01-11 21:00:00

Pour les nuits de la lecture de janvier 2024, l’autrice Anne-Laure Bondoux vient faire une lecture musicale de son roman Nous traverserons des orages. Elle est accompagnée par Sean Seago, à la guitare et au chant.

Une vente-dédicace sera proposée par la Librairie Le Murmure de Chinon..

EUR.

12, rue Paul Huet

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme