Soirée de réveillon : Topick ‘L’excellence ordinaire » 12 rue Pasteur Valence, 31 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Sans argent, sans culture, doté d’un physique de haricot… c’est mal embarqué pour Topick.

À travers des situations banales qui se transforment en aventures loufoques, Topick tente de tordre le cou à cette fatalité….

2023-12-31 17:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With no money, no culture, and a physique like that of a kidney bean? it’s not looking good for Topick.

Through a series of banal situations that turn into zany adventures, Topick tries to put an end to his fate…

Sin dinero, sin cultura y con un físico de frijolero… las cosas no pintan bien para Topick.

A través de una serie de situaciones banales que se convierten en alocadas aventuras, Topick intenta poner fin a este destino…

Ohne Geld, ohne Kultur und mit dem Körperbau einer Bohnenstange steht es schlecht um Topick.

Mit Hilfe von banalen Situationen, die sich zu verrückten Abenteuern entwickeln, versucht Topick, diesem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen…

Mise à jour le 2023-08-19 par Valence Romans Tourisme