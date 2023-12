Théâtre d’improvisation : Les excités 12 rue Pasteur Valence, 22 décembre 2023 20:45, Valence.

Valence,Drôme

– Hey… si on montait notre truc… ?

– Quoi ? Notre spectacle d’impro ?

– Ben ouais… ! T’as pas envie de pousser le truc… un peu plus loin ?

– Ben carrément !

et voilà la Cie des excités est née….

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



– Hey… why don’t we put our thing together…?

– Our what? Our improv show?

– Well, yeah… ! Don’t you want to push things… a little further?

– Definitely!

and voilà, the Cie des excités was born…

– Oye… ¿por qué no juntamos nuestras cosas…?

– ¿Nuestro qué? ¿Nuestro show de improvisación?

– Bueno, si… ¡! ¿No quieres llevar las cosas un poco más lejos?

– Pues claro

y así nació la Cie des excités…

– Hey… wie wär’s, wenn wir unser Ding aufziehen…?

– Was? Unsere Impro-Show?

– Ben ouais … ! Hast du nicht Lust, die Sache … ein bisschen weiter zu treiben?

– Dann auf jeden Fall!

und schon ist die Cie des excités geboren…

