Soirée électro : Apocalypse By Volt
12 rue Pasteur Valence, 16 décembre 2023, Valence.

Au programme :



A. SILENTIO (Techno, Particules / ULTRA/Chateau Perché/Lyon)

ERBER (Hard Techno/Techno, Volt/Valence)

DOL ZIEGER (Techno/Electro, Oasis/Valence).

2023-12-16 22:00:00 fin : 2023-12-16 04:00:00.

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program:



A. SILENTIO (Techno, Particules / ULTRA/Chateau Perché/Lyon)

ERBER (Hard Techno/Techno, Volt/Valence)

DOL ZIEGER (Techno/Electro, Oasis/Valence) En el programa:



A. SILENTIO (Techno, Particules / ULTRA/Chateau Perché/Lyon)

ERBER (Hard Techno/Techno, Volt/Valence)

DOL ZIEGER (Techno/Electro, Oasis/Valence) Auf dem Programm stehen:



A. SILENTIO (Techno, Partikel / ULTRA/Chateau Perché/Lyon)

ERBER (Hard Techno/Techno, Volt/Valencia)

