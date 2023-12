Humour : Frédéric Fromet dans « Coeur de moqueur » 12 rue Pasteur Valence, 15 décembre 2023 20:30, Valence.

Valence,Drôme

Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial killers, les enfants de chœur, les rimes en « eur », et ta sœur !.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mocking the singers, the show-offs, the rappers, the whiners, the rockers, the schemers, the teufers, the polluters, the whisperers, the barkers, the serial killers, the choirboys, the « eur » rhymes, and your sister!

Cantantes burlones, fanfarrones, raperos, quejicas, rockeros, intrigantes, teufers, contaminadores, susurradores, ladradores, asesinos en serie, niños del coro, euro-rimos y ¡tu hermana!

Spottet über Sänger, Angeber, Rapper, Heulsusen, Rocker, Betrüger, Teufeure, Umweltverschmutzer, Flüsterer, Kläffer, Serienkiller, Chorknaben, Reime auf « eur » und deine Schwester!

Mise à jour le 2023-12-04 par Valence Romans Tourisme