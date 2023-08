Tremplin de l’humour 12 rue Pasteur Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Artistes en devenir proposent 20′ de leur spectacle, à l’issue de la soirée trois prix sont décernés :

– Le prix de jury

– Le prix du public

– Le coup de cœur.

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Up-and-coming artists perform 20′ of their show, and three prizes are awarded at the end of the evening:

– Jury prize

– Audience prize

– Coup de c?ur

Artistas emergentes interpretan 20′ de su espectáculo, y al final de la velada se conceden tres premios:

– Premio del Jurado

– Premio del público

– El « Coup de Coeur

Aufstrebende Künstler präsentieren 20′ ihrer Show, am Ende des Abends werden drei Preise verliehen:

– Der Jurypreis

– Der Preis des Publikums

– Der Coup de c’ur

Mise à jour le 2023-08-19 par Valence Romans Tourisme