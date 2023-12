WARUM JOE ! Une légende est de retour ! + VON KIDS 12 rue Pasteur Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

LA légende du rock indépendant en France !

Warum Joe délivre un punk teinté d’électro depuis 1981.

Plus de quarante ans de carrière donc, et un passage à Valence tous les 10 ans environ depuis le début, c’est un vrai cadeau !

CB & gentils prix au Bar !.

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 02:00:00. EUR.

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



THE indie rock legend in France!

Warum Joe has been delivering electro-tinged punk since 1981.

With a career spanning over forty years, and a visit to Valence every 10 years or so from the start, they’re a real treat!

CB & nice prices at the Bar!

¡LA LEYENDA del indie rock en Francia!

Warum Joe llevan desde 1981 haciendo punk con toques electrónicos.

Con más de cuarenta años de carrera y una visita a Valence cada 10 años aproximadamente desde sus comienzos, ¡es una auténtica delicia!

CB y buenos precios en el bar

DIE Legende des Indie-Rock in Frankreich!

Warum Joe liefert seit 1981 Punk mit Elektroeinflüssen.

Mehr als vierzig Jahre im Geschäft und von Anfang an etwa alle zehn Jahre in Valence, das ist ein echtes Geschenk!

CB & nette Preise an der Bar!

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme