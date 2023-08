Spectacle : Stan « Et si les oeuvres d’art pouvaient parler » 12 rue Pasteur Valence, 25 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains. Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous?.

2023-11-25 20:45:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Works of art have seen, are seeing and will continue to see generations of human beings. Observed, criticized, what would they have to say to us if they were to speak up and reflect back to us the image they have of us?

Las obras de arte han visto, ven y verán pasar generaciones de seres humanos. Observadas y criticadas, ¿qué tendrían que decirnos si hablaran y nos reflejaran la imagen que tienen de nosotros?

Kunstwerke haben Generationen von Menschen gesehen, sehen sie und werden sie noch sehen. Was hätten sie uns zu sagen, wenn sie das Wort ergreifen und uns das Bild, das sie von uns haben, zurückgeben würden?

