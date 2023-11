Rock This Town #7 Jour 7 12 rue Pasteur Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Rock This Town #7 Jour 7 12 rue Pasteur Valence, 17 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Soyez-en certain, on ne lâchera rien !.

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 04:00:00. EUR.

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rest assured, we won’t give up! Tenga la seguridad de que no nos rendiremos Seien Sie versichert, wir werden nicht locker lassen! Mise à jour le 2023-10-31 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 12 rue Pasteur Adresse 12 rue Pasteur Mistral Palace Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 12 rue Pasteur Valence latitude longitude 44.928853;4.891766

12 rue Pasteur Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/