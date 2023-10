Rock This Town #7 12 rue Pasteur Valence, 7 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

7ème édition du Rock This Town, venez découvrir le meilleur du Rock en 2023 !

CB et petits prix au bar !.

2023-11-07 20:02:00 fin : 2023-11-18 23:59:00. EUR.

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



7th edition of Rock This Town, come and discover the best of Rock in 2023!

CB and low prices at the bar!

7º Rock This Town, ¡ven y descubre lo mejor del Rock en 2023!

¡CB y precios bajos en el bar!

7. Ausgabe von Rock This Town, erleben Sie das Beste, was der Rock im Jahr 2023 zu bieten hat!

CB und kleine Preise an der Bar!

Mise à jour le 2023-10-27 par Valence Romans Tourisme