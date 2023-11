Rock This Town #7 Jour 1 12 rue Pasteur Valence, 7 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ouverture du festival, en entrée libre , pour fêter la sortie du dernier album de Venin Carmin !

CB & gentils prix au Bar !.

2023-11-07 20:30:00 fin : 2023-11-07 01:00:00. .

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The festival opens with free entry to celebrate the release of Venin Carmin’s latest album!

CB & great prizes at the Bar!

El festival comienza con entrada gratuita para celebrar el lanzamiento del último álbum de Venin Carmin

CB y grandes premios en el bar

Eröffnung des Festivals bei freiem Eintritt , um die Veröffentlichung des letzten Albums von Venin Carmin zu feiern!

CB & nette Preise an der Bar!

Mise à jour le 2023-10-31 par Valence Romans Tourisme