Concert techno avec Bise Noire XOXO 12 rue Pasteur Valence, 21 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Bise Noire organise des soirées techno hybrides à la croisée des genres de la culture club.

XOXO ~ Cette nuit, nous laissons la barre à notre cœur, nos émotions et nos rêves, bercé.es par les flux cybernétiques et porté.es par les ondes du système son..

2023-10-21 21:00:00 fin : 2023-10-21 04:00:00. EUR.

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bise Noire organizes hybrid techno evenings at the crossroads of club culture.

XOXO ~ Tonight, we leave the helm to our hearts, emotions and dreams, lulled by cybernetic flows and carried by the waves of the sound system.

Bise Noire organiza noches de techno híbrido en la encrucijada de la cultura de club.

XOXO ~ Esta noche, nos dejamos llevar por nuestros corazones, nuestras emociones y nuestros sueños, arrullados por flujos cibernéticos y arrastrados por las olas del sistema de sonido.

Bise Noire organisiert hybride Technoabende an der Schnittstelle zwischen den Genres der Clubkultur.

XOXO ~ In dieser Nacht überlassen wir das Steuer unserem Herzen, unseren Emotionen und unseren Träumen, eingelullt von kybernetischen Strömen und getragen von den Wellen des Soundsystems.

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme