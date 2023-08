Spectacle : Aurélia Decker « Femme toi-même » 12 rue Pasteur Valence, 14 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Quarante ans, l’âge de la maturité … Ah bon ?! A ma fille de quatre ans qui me posait la question : « Maman, c’est quoi être une femme ? » J’aurais dû répondre : « Je ne sais pas ! »..

2023-10-14 20:45:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Forty, the age of maturity? Is it? To my four-year-old daughter who asked me, « Mommy, what does it mean to be a woman? » I should have answered: « I don’t know!

Cuarenta, ¿la edad de la madurez? ¿Lo es? Cuando mi hija de cuatro años me preguntó: « Mamá, ¿qué significa ser mujer? Debí responderle: « No lo sé ».

Vierzig Jahre, das Alter der Reife? Ach ja?! Meine vierjährige Tochter fragte mich: « Mama, was ist es, eine Frau zu sein? » Ich hätte antworten sollen: « Ich weiß es nicht! ».

