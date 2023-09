Dub meeting #38 12 rue Pasteur Valence, 7 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette année encore, du très lourd pour démarrer la saison, avec la venue d’Alpha Steppa. Le Dreadlyon Hi Fi et son stack invitent aussi Vital Riddim pour une nouvelle soirée très très fat !

CB & gentils prix au bar.

2023-10-07 21:00:00 fin : 2023-10-08 04:00:00. EUR.

12 rue Pasteur Mistral Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Once again, the season gets off to a flying start with Alpha Steppa. The Dreadlyon Hi Fi and its stack also invite Vital Riddim for another very, very fat evening!

CB & nice prices at the bar

Un año más, la temporada empieza por todo lo alto con Alpha Steppa. ¡El Dreadlyon Hi Fi y su pila también invitan a Vital Riddim para otra noche muy, muy gorda!

CB y buenos precios en el bar

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen sehr schweren Start in die Saison mit dem Auftritt von Alpha Steppa. Das Dreadlyon Hi Fi und sein Stack laden außerdem Vital Riddim für einen weiteren sehr sehr fat Abend ein!

CB & nette Preise an der Bar

Mise à jour le 2023-09-11 par Valence Romans Tourisme