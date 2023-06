Humour : « Mehdi Dix joue la comme Mehdi » 12 rue Pasteur Valence, 9 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Mehdi Dix est valentinois, il vous propose son spectacle « Mehdi Dix joue la comme Mehdi » !

Avant première avant Avignon 2023..

2023-06-09 à 20:45:00 ; fin : 2023-06-09 . EUR.

12 rue Pasteur Comedy Palace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mehdi Dix is from Valence, he offers you his show « Mehdi Dix plays like Mehdi »!

Preview before Avignon 2023.

Mehdi Dix es de Valence, ¡te ofrece su espectáculo « Mehdi Dix juega como Mehdi »!

Preestreno antes de Avignon 2023.

Mehdi Dix ist aus Valence, er bietet Ihnen seine Show « Mehdi Dix joue la comme Mehdi » an!

Vorpremiere vor Avignon 2023.

Mise à jour le 2023-05-24 par Valence Romans Tourisme