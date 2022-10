CROQUE ARCHI : La villa FATUS 12 rue Moricette Hennebont Hennebont Catégories d’évènement: Hennebont

Morbihan

CROQUE ARCHI : La villa FATUS 12 rue Moricette Hennebont, 18 octobre 2022, Hennebont. CROQUE ARCHI : La villa FATUS Mardi 18 octobre, 12h30 12 rue Moricette Hennebont

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture 12 rue Moricette Hennebont 12 rue Moricette Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne Entrée libre

02 97 36 17 30 https://www.hennebont.bzh/decouvrir-hennebont/patrimoine/ https://www.facebook.com/hbt.valorisation.patrimoine/;https://www.instagram.com/svapat/?hl=fr Après les destructions d’août 1944, il faut reconstruire la ville. A l’intérieur de l’enceinte de la Ville-Close, de nombreuses maisons anciennes ont disparu et peu à peu de nouvelles sortent de terre. C’est à l’une d’entre elle que va s’intéresser ce Croque Archi, dans le prolongement des 7e Journées nationales de l’Architecture : la villa FATUS. Edifiée à la fin du XXe siècle par l’architecte lorientais Marc Fatus (1924-1998) son architecte éposue un style résolument «moderne» tout en faisant écho à une certaine tradition architecturale. Nous vous invitons à venir la découvrir à la pause de midi. Après les destructions d’août 1944, il faut reconstruire la ville. A l’intérieur de l’enceinte de la Ville-Close, de nombreuses maisons anciennes ont disparu et peu à peu de nouvelles sortent de terre. C’est à l’une d’entre elle que va s’intéresser ce Croque Archi, dans le prolongement des 7e Journées nationales de l’Architecture : la villa FATUS. Edifiée à la fin du XXe siècle par l’architecte lorientais Marc Fatus (1924-1998) son architecte éposue un style résolument «moderne» tout en faisant écho à une certaine tradition architecturale. Nous vous invitons à venir la découvrir à la pause de midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T12:30:00+02:00

2022-10-18T13:30:00+02:00 (c) SVaPat – Ville d’Hennebont – 2022

Détails Catégories d’évènement: Hennebont, Morbihan Autres Lieu 12 rue Moricette Hennebont Adresse 12 rue Moricette Hennebont Ville Hennebont lieuville 12 rue Moricette Hennebont Hennebont Departement Morbihan

12 rue Moricette Hennebont Hennebont Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hennebont/

CROQUE ARCHI : La villa FATUS 12 rue Moricette Hennebont 2022-10-18 was last modified: by CROQUE ARCHI : La villa FATUS 12 rue Moricette Hennebont 12 rue Moricette Hennebont 18 octobre 2022 12 rue Moricette Hennebont Hennebont Hennebont

Hennebont Morbihan