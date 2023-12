EXPOSITION ANNE LAVERGNE 12 Rue Montmorency Béziers, 22 novembre 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-22 10:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00

Le souci du détail fait de ses aquarelles ou acryliques des compositions équilibrées et réfléchies ayant pour thème les maisons créoles et traditions guyanaises et déclinent une palette de couleurs chaudes et douces..

Diplomée des Arts Décoratifs Nissim de Camondo Paris, Anne Lavergne a construit sa notoriété d’aquarelliste grâce à de nombreuses expositions à Cayenne et à Kourou. Après cinq années passées en Guyanne ses aquarelles témoignent d’un passé révolu et ont pour thèmes les maisons créoles et les traditions guyanaises. De couleurs vives et expressives, les acryliques d’Anne Lavergne attirent immédiatement le regard. L’attention portées aux détails font de ses aquarelles ou acryliques des compositions équilibrées et réfléchies, elles sont graphiques, équilibrés et déclinent une palette chaude et douce.

12 Rue Montmorency

Béziers 34500 Hérault Occitanie



