Conférence Les vicairies au diocèse de Limoges, à travers l’exemple de l’archiprêtré de St-Exupéry 12 Rue Michelet Ussel, 19 juillet 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le Musée du Pays d’Ussel vous invite à la conférence de Jean-Loup Lemaître ; « Les vicairies au diocèse de Limoges, à travers l’exemple de l’archiprêtré de St-Exupéry »..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

12 Rue Michelet

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Musée du Pays d’Ussel invites you to a lecture by Jean-Loup Lemaître: « Les vicairies au diocèse de Limoges, à travers l?exemple de l?archiprêtré de St-Exupéry ».

El Museo del País de Ussel le invita a una conferencia de Jean-Loup Lemaître sobre « Las vicarias en la diócesis de Limoges, a través del ejemplo del arciprestazgo de St-Exupéry ».

Das Musée du Pays d’Ussel lädt Sie zum Vortrag von Jean-Loup Lemaître ein; « Les vicairies au diocèse de Limoges, à l’exemple de l’archiprêtré de St-Exupéry » (Die Vikariate in der Diözese Limoges am Beispiel des Erzbistums St-Exupéry).

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze