Exposition Andras Antal et Ussel 12 Rue Michelet Ussel, 13 mai 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le Musée du Pays d’Ussel vous invite à venir découvrir l’exposition « Andras Antal et Ussel ».

2023-05-13 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

12 Rue Michelet

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Museum of the Country of Ussel invites you to come to discover the exhibition « Andras Antal and Ussel »

El Museo del País de Ussel le invita a venir a descubrir la exposición « Andras Antal y Ussel »

Das Musée du Pays d’Ussel lädt Sie ein, die Ausstellung « Andras Antal und Ussel » zu besuchen

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze