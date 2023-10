STAGES VACANCES AUX ATELIERS D’ARTHUR 12, rue Marcel de Serres Montpellier, 23 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Durant les vacances de la Toussaint, les Ateliers d’Arthur propose aux enfants des stages où la création et l’imagination sont à l’honneur….

2023-10-23 fin : 2023-11-04 . .

12, rue Marcel de Serres

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



During the All Saints’ Day vacations, Les Ateliers d’Arthur offers children workshops where creativity and imagination take center stage…

Durante las vacaciones de Todos los Santos, Les Ateliers d’Arthur ofrecen a los niños una serie de cursos creativos e imaginativos…

Während der Allerheiligenferien bietet Les Ateliers d’Arthur Kindern Praktika an, in denen Kreativität und Fantasie im Vordergrund stehen…

Mise à jour le 2023-10-12 par OT MONTPELLIER