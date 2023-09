Dire, Lire et Conter : Les Mains dans les poches 12 rue Marcel Cachin Domérat, 3 novembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Le Festival Dire, Lire et Conter fête sa 22ème édition. Il s’adresse aux petits comme aux grands. L’entrée est gratuite pour toutes les séances, dans la limite des places disponibles..

2023-11-03 11:00:00 fin : 2023-11-03 11:45:00. .

12 rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Dire, Lire et Conter Festival celebrates its 22nd edition. For young and old alike. Admission to all sessions is free, subject to availability.

El Festival Dire, Lire et Conter celebra su 22ª edición. Es para grandes y pequeños. La entrada a todas las sesiones es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Das Festival Dire, Lire et Conter feiert seine 22. Es richtet sich an kleine und große Zuschauer. Der Eintritt ist für alle Vorführungen kostenlos, solange Plätze verfügbar sind.

