Cet évènement est passé Atelier spécial Noël 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas Atelier spécial Noël 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas, 23 décembre 2023, Plougastel-Daoulas. Plougastel-Daoulas Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2023-12-23 16:00:00 . Du fait main, dans le sapin !

Cet atelier propose aux enfants de réaliser eux-mêmes, de leurs petites mains, de sublimes décorations de Noël !

Sapins brodés ou filés, boules de noël ils pourront les accrocher au sapin avec fierté ! Informations pratiques :

Réservation obligatoire auprès du Musée de la Fraise et du Patrimoine, par mail ou téléphone.

Nombre de place limité

Tout public

Durée 1h30. .

12 Rue Louis Nicolle Musée de la fraise et du patrimoine

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas Autres Code postal 29470 Lieu 12 Rue Louis Nicolle Adresse 12 Rue Louis Nicolle Musée de la fraise et du patrimoine Ville Plougastel-Daoulas Departement Finistère Lieu Ville 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Latitude 48.374857 Longitude -4.370852 latitude longitude 48.374857;-4.370852

12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougastel-daoulas/