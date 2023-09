CONFÉRENCE – UNE HISTOIRE DE LA MÉDECINE À TRAVERS L’ART 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 27 mars 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Par Aurélien Barthélémy de Ficquelmont, chargé d’enseignement en Histoire du droit médical et de la médecine à l’université de Lorraine.

De la statue d’Asclépios du sanctuaire d’Épidaure à Une leçon clinique à la Salpêtrière, peinte par André Brouillet en passant par La leçon d’anatomie du Docteur Tulp, par Rembrandt : c’est l’odyssée de l’histoire de la médecine occidentale à travers l’art que nous allons vivre. Explorons ensemble, au fil des siècles, l’évolution des figures du malade, de l’hygiène, des doctrines, des disciplines, des techniques, des pratiques médicales et leurs représentations.

Réservations recommandées à partir du 04/03/2024.. Adultes

Mercredi 2024-03-27 18:30:00 fin : 2024-03-27 20:00:00. 2 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



By Aurélien Barthélémy de Ficquelmont, lecturer in the history of medical law and medicine at Lorraine University.

From the statue of Asclepius in the sanctuary of Epidaurus to André Brouillet’s Clinical Lesson at the Salpêtrière, and Rembrandt’s Anatomy Lesson by Doctor Tulp: this is the odyssey of the history of Western medicine through art. Let’s explore together, over the centuries, the evolution of the figures of the patient, hygiene, doctrines, disciplines, techniques, medical practices and their representations.

Reservations recommended from 04/03/2024.

Por Aurélien Barthélémy de Ficquelmont, profesor de Historia del Derecho Médico y de la Medicina en la Universidad de Lorena.

Desde la estatua de Asclepio en el santuario de Epidauro hasta el cuadro de André Brouillet Una lección clínica en la Salpêtrière, pasando por La lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt: ésta es la odisea de la historia de la medicina occidental a través del arte que vamos a vivir. Exploremos juntos, a lo largo de los siglos, la evolución de las figuras del paciente, la higiene, las doctrinas, las disciplinas, las técnicas, las prácticas médicas y sus representaciones.

Se recomienda reservar a partir del 04/03/2024.

Von Aurélien Barthélémy de Ficquelmont, Lehrbeauftragter für Geschichte des Medizinrechts und der Medizin an der Universität Lothringen.

Von der Asklepios-Statue im Heiligtum von Epidauros über Rembrandts Anatomieunterricht des Dr. Tulp bis hin zu André Brouillets Gemälde Une leçon clinique à la Salpêtrière: Wir erleben eine Odyssee durch die Geschichte der westlichen Medizin in der Kunst. Erforschen wir gemeinsam die Entwicklung der Figuren des Kranken, der Hygiene, der Doktrinen, der Disziplinen, der Techniken, der medizinischen Praktiken und ihrer Darstellungen im Laufe der Jahrhunderte.

Reservierungen werden ab dem 04/03/2024 empfohlen.

