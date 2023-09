CONFÉRENCE – HENRI POINCARÉ (1854-1912) : DU MATHÉMATICIEN AU PHILOSOPHE 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 15 février 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Conférence « Henri Poincaré (1854-1912) : du mathématicien au philosophe », par Monsieur Gerhard HEINZMANN.

Entrée gratuite.. Tout public

Jeudi 2024-02-15 18:15:00 fin : 2024-02-15 . 0 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Lecture « Henri Poincaré (1854-1912): from mathematician to philosopher », by Mr Gerhard HEINZMANN.

Free admission.

Conferencia « Henri Poincaré (1854-1912): de matemático a filósofo », a cargo del Sr. Gerhard HEINZMANN.

Entrada gratuita.

Vortrag « Henri Poincaré (1854-1912): Vom Mathematiker zum Philosophen », von Herrn Gerhard HEINZMANN.

Freier Eintritt.

