Conférence « L'intendance Française à Bar-le-Duc et le Barrois au XVIIè siècle ». par Monsieur Quentin MULLER.
Jeudi 18 janvier 2024, 18h30.
12 Rue Lapique, Salle des fêtes, Bar-le-Duc 55000 Meuse

Entrée gratuite.. Tout public

12 Rue Lapique Salle des fêtes

