CONFÉRENCE – LES JUIFS DU SUD DE LA MEUSE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 21 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Conférence : les Juifs du sud de la Meuse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Par Monsieur Jean-Pierre HARBULOT.

Entrée gratuite.. Tout public

Jeudi 2023-12-21 18:15:00 fin : 2023-12-21 . 0 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Conference: the Jews of southern Meuse during the Second World War.

By Jean-Pierre HARBULOT.

Free admission.

Conferencia: los judíos del sur del Mosa durante la Segunda Guerra Mundial.

A cargo del Sr. Jean-Pierre HARBULOT.

Entrada gratuita.

Vortrag: Die Juden im Süden des Departements Meuse während des Zweiten Weltkriegs.

Von Herrn Jean-Pierre HARBULOT.

Freier Eintritt.

