EXPOSITION-VENTE D’ARTISANAT DE MADAGASCAR 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 4 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Les deux associations Amsolid d’Ancerville et Mamonjy Madagascar de Bar-le-Duc unissent leurs forces pour organiser leurexposition-vente d’artisanat de Madagascar et d’autres pays en voie de développement, de commerce équitable et d’épices de Madagascarh. Elles montreront aux visiteurs les actions et projets réalisés en 2023: une année scolaire de plus pour les enfants parrainés, des brevets des collèges obtenus, la cantine du collège des 67Ha d’Antananarivo est ouverte depuis septembre 2023 et sert des repas aux élèves les plus démunis, elle fonctionne grâce au travail de parents bénévoles permettant aux élèves sélectionnés de se restaurer la semaine.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 12:00:00. 0 EUR.

12 Rue Lapique Salles des Fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The Amsolid association in Ancerville and the Mamonjy Madagascar association in Bar-le-Duc have joined forces to organize an exhibition and sale of handicrafts from Madagascar and other developing countries, fair trade products and Madagascar spices. They will show visitors the actions and projects carried out in 2023: an extra year of schooling for the sponsored children, college diplomas obtained, the canteen at the 67Ha college in Antananarivo has been open since September 2023 and serves meals to the most disadvantaged pupils, thanks to the work of volunteer parents enabling selected pupils to eat during the week.

Admission is free.

La asociación Amsolid de Ancerville y la asociación Mamonjy Madagascar de Bar-le-Duc se unen para organizar una exposición y venta de artesanía de Madagascar y otros países en desarrollo, productos de comercio justo y especias de Madagascar. Mostrarán a los visitantes lo que han conseguido en 2023: un año más de escolarización para los niños apadrinados, diplomas universitarios obtenidos, y el comedor del colegio 67Ha de Antananarivo abierto desde septiembre de 2023, que sirve comidas a los alumnos más desfavorecidos. Funciona gracias al trabajo de padres voluntarios, lo que permite a los alumnos seleccionados comer durante la semana.

La entrada es gratuita.

Die beiden Vereine Amsolid aus Ancerville und Mamonjy Madagascar aus Bar-le-Duc organisieren mit vereinten Kräften eine Ausstellung mit Kunsthandwerk aus Madagaskar und anderen Entwicklungsländern, Fair-Trade-Produkten und Gewürzen aus Madagaskar. Sie zeigen den Besuchern die Aktionen und Projekte, die 2023 durchgeführt wurden: ein weiteres Schuljahr für die Patenkinder, Abiturzeugnisse, die Kantine des Collège des 67Ha in Antananarivo ist seit September 2023 geöffnet und serviert Mahlzeiten für die ärmsten Schüler. Sie funktioniert dank der Arbeit freiwilliger Eltern, die ausgewählten Schülern die Möglichkeit geben, sich während der Woche zu verpflegen.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT SUD MEUSE