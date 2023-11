TROC DE NOËL 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 30 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Un objet déposé à la MDS entre le 20 et le 24 novembre de 9h à 18h permet de récupérer un autre objet le jeudi 30 novembre à la salle des fêtes du Parc de l’hôtel de ville à Bar-le-Duc. ( jusqu’à 10 objets)

Le 30, participez aux ateliers ( Kit SOS cookies, déco de table et emballage cadeaux écoresponsables) et visitez l’exposition autour d’une boisson !

Tombola avec de nombreux lots offerts par des commerçants.

Plus d’informations et le règlement complet sur notre page Facebook.

Ce projet est organisé par le Maison de la Solidarité du Conseil Départemental de la Meuse, le CIAS Meuse Grand Sud, les centre socioculturels de bar le Duc, l’équipe locale du secours catholique et Meuse Nature Environnement.. Tout public

Jeudi 2023-11-30 10:00:00 fin : 2023-11-30 19:00:00. 0 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



An item dropped off at the MDS between November 20 and 24 from 9 a.m. to 6 p.m. entitles you to pick up another item on Thursday November 30 at the Salle des fêtes in the Parc de l’Hôtel de Ville in Bar-le-Duc (up to 10 items)

On the 30th, take part in workshops (Kit SOS cookies, table decoration and eco-responsible gift wrapping) and visit the exhibition over a drink!

Tombola with lots of prizes donated by retailers.

More information and full rules on our Facebook page.

This project is organized by the Maison de la Solidarité of the Conseil Départemental de la Meuse, the CIAS Meuse Grand Sud, the socio-cultural centers of Bar le Duc, the local Catholic Relief Services team and Meuse Nature Environnement.

Si deja algo en el MDS entre el 20 y el 24 de noviembre de 9.00 a 18.00, podrá recoger otro artículo el jueves 30 de noviembre en la sala de fiestas del Parc de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc (hasta 10 artículos)

El día 30, participe en los talleres (galletas Kit SOS, decoración de mesas y envoltorio de regalos eco-responsable) y visite la exposición tomando una copa

Tómbola con muchos premios donados por los comerciantes.

Más información y reglamento completo en nuestra página de Facebook.

Este proyecto está organizado por la Maison de la Solidarité del Conseil Départemental de la Meuse, el CIAS Meuse Grand Sud, los centros socioculturales de Bar le Duc, el equipo local del secours catholique y Meuse Nature Environnement.

Ein Gegenstand, der zwischen dem 20. und 24. November von 9 bis 18 Uhr im MDS abgegeben wird, ermöglicht es, am Donnerstag, den 30. November, im Festsaal des Parc de l’hôtel de ville in Bar-le-Duc einen anderen Gegenstand abzuholen ( bis zu 10 Gegenstände)

Nehmen Sie am 30. an den Workshops teil ( SOS-Cookie-Kit, Tischdekoration und umweltverträgliche Geschenkverpackungen) und besuchen Sie die Ausstellung bei einem Getränk!

Tombola mit zahlreichen Preisen, die von Händlern zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen und die vollständigen Regeln finden Sie auf unserer Facebook-Seite.

Dieses Projekt wird vom Maison de la Solidarité des Conseil Départemental de la Meuse, dem CIAS Meuse Grand Sud, den soziokulturellen Zentren von Bar le Duc, dem lokalen Team der katholischen Hilfsorganisation und Meuse Nature Environnement organisiert.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SUD MEUSE