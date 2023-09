FORUM DES SOLIDARITÉS 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 18 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Stands avec les associations suivantes :

REPAIR’CAFE, Fabou and co , AMATRAMI, CCFD, secours catho , AMARA55 , caté, GIA VAPPA, NMZ, PERI NAUA, ESSOR BA BURKINA, Resto du cœur, AMAP et probablement le RERS.

« Jeu de l’oie » sur l’eau , exposition sur la faim sans fin, grands jeux en bois, stand boissons offertes avec des boissons africaines.

Concours de masques « alimentaires » pour les enfants.

Le samedi : sketch « la pierre à soupe » par les enfants de AFRIKA SUMA (collège Prévert et école Camille Claudel).

Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Stands with the following associations:

REPAIR’CAFE, Fabou and co , AMATRAMI, CCFD, secours catho , AMARA55 , caté, GIA VAPPA, NMZ, PERI NAUA, ESSOR BA BURKINA, Resto du c?ur, AMAP and probably RERS.

« Goose game on water, exhibition on endless hunger, large wooden games, drinks stand with African beverages.

Food » mask competition for children.

Saturday: « La pierre à soupe » sketch by children from AFRIKA SUMA (collège Prévert and école Camille Claudel).

Free admission.

Se adhiere a las siguientes asociaciones:

REPAIR’CAFE, Fabou y co , AMATRAMI, CCFD, secours catho , AMARA55 , caté, GIA VAPPA, NMZ, PERI NAUA, ESSOR BA BURKINA, Resto du cœur, AMAP y probablemente RERS.

« Juego de la oca de agua », exposición sobre el hambre infinita, grandes juegos de madera, stand de bebidas africanas.

Concurso de máscaras « comida » para niños.

Sábado: sketch « la pierre à soupe » por los niños de AFRIKA SUMA (collège Prévert y école Camille Claudel).

Entrada gratuita.

Stände mit den folgenden Vereinen :

REPAIR’CAFE, Fabou and co , AMATRAMI, CCFD, secours catho , AMARA55 , caté, GIA VAPPA, NMZ, PERI NAUA, ESSOR BA BURKINA, Resto du c?ur, AMAP und wahrscheinlich auch RERS.

« Gänsespiel » zum Thema Wasser, Ausstellung über den endlosen Hunger, große Holzspiele, Getränkestand mit afrikanischen Getränken.

Wettbewerb für Kinder für « Lebensmittel »-Masken.

Samstag: Sketch « Der Suppenstein » von den Kindern von AFRIKA SUMA (Collège Prévert und Schule Camille Claudel).

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT SUD MEUSE