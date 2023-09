CONFÉRENCE – FRANC-MAÇONNERIE, ROSE-CROIX ET SOCIÉTÉS SAVANTES 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 16 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Conférence : Franc-maçonnerie, Rose-Croix et sociétés savantes à Verdun et Bar-le-Duc du début du XIXè au début du XXè siècle.

Par Monsieur Frédéric PLANCARD.

Entrée gratuite.. Tout public

Jeudi 2023-11-16 18:15:00 fin : 2023-11-16 . 0 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Conference: Freemasonry, Rosicrucians and learned societies in Verdun and Bar-le-Duc from the early 19th to the early 20th century.

By Frédéric PLANCARD.

Free admission.

Conferencia: Francmasonería, Rosacruces y sociedades eruditas en Verdún y Bar-le-Duc de principios del siglo XIX a principios del siglo XX.

A cargo de Frédéric PLANCARD.

Entrada gratuita.

Vortrag: Freimaurerei, Rosenkreuzer und gelehrte Gesellschaften in Verdun und Bar-le-Duc vom Anfang des 19. bis zum Anfang des 20.

Von Herrn Frédéric PLANCARD.

Kostenloser Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SUD MEUSE