Atelier création d’un tote bag personnalisé 12 rue La Tour Eyzerac Catégories d’Évènement: Dordogne

Eyzerac Atelier création d’un tote bag personnalisé 12 rue La Tour Eyzerac, 24 octobre 2023, Eyzerac. Eyzerac,Dordogne Atelier parent/enfant à partir de 6 ans.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:30:00. EUR.

12 rue La Tour La Chariolotte

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Parent/child workshop from age 6 Taller para padres e hijos a partir de 6 años Eltern-Kind-Workshop ab 6 Jahren Mise à jour le 2023-09-18 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Eyzerac Autres Lieu 12 rue La Tour Adresse 12 rue La Tour La Chariolotte Ville Eyzerac Departement Dordogne Lieu Ville 12 rue La Tour Eyzerac latitude longitude 45.4151751;0.91994776

12 rue La Tour Eyzerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eyzerac/