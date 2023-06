Découverte historique de la ville de Clisson et de ses monuments 12, rue Jean Prigent 44190 Clisson Clisson, 16 septembre 2023, Clisson.

Découverte historique de la ville de Clisson et de ses monuments 16 et 17 septembre 12, rue Jean Prigent 44190 Clisson Sur inscription

Découverte historique de la ville de Clisson et de ses monuments, son architecture rappelant le style italien avec ses nombreuses briquettes et ses toits à faible pente de tuiles romaines.

Départ de la visite depuis la propriété située 12, rue Jean Prigent à Clisson pour voir les remparts et les bastions du 16e siècle

12, rue Jean Prigent 44190 Clisson 12, rue Prigent 44190 Clisson Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 02 95 http://www.levignobledenantes-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 0240540295 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.clisson@levignobledenantes.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.levignobledenantes-tourisme.com »}] Les remparts et les bastions du 16e siècle ont été restaurés en 2022. Cette partie Sud des remparts s’étend sur 80 m linéaires sur une hauteur de 7 m environ. Elle n’a jamais été ouverte au public. Parking dans la rue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Office de tourisme du Vignoble de Nantes