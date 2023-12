Cet évènement est passé Spectacle Le Par’Aventure de Noël 12 rue Jean Moulin Flavignac Catégories d’Évènement: Flavignac

Haute-Vienne Spectacle Le Par’Aventure de Noël 12 rue Jean Moulin Flavignac, 16 décembre 2023, Flavignac. Flavignac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 16:00:00 Clochettes…Pochettes ! Viens découvrir ce qui se cache dans le Par’Aventure !

Le Paravent magique regorge de surprises à découvrir ensemble ! Pour tout public. Le spectacle se clôture par un goûter proposé par l’association des parents d’élèves en compagnie du Père Noël..

Clochettes…Pochettes ! Viens découvrir ce qui se cache dans le Par’Aventure !

Le Paravent magique regorge de surprises à découvrir ensemble ! Pour tout public. Le spectacle se clôture par un goûter proposé par l’association des parents d’élèves en compagnie du Père Noël.

Clochettes…Pochettes ! Viens découvrir ce qui se cache dans le Par’Aventure !

Le Paravent magique regorge de surprises à découvrir ensemble ! Pour tout public. Le spectacle se clôture par un goûter proposé par l’association des parents d’élèves en compagnie du Père Noël. EUR.

12 rue Jean Moulin La Quincaill’et Vous

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12
Catégories d'Évènement: Flavignac, Haute-Vienne
Code postal 87230
Lieu 12 rue Jean Moulin
Adresse 12 rue Jean Moulin La Quincaill'et Vous
Ville Flavignac

