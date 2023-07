Les Estivales – Musi’quincaillons… à plusieurs 12 rue jean moulin Flavignac, 4 août 2023, Flavignac.

Flavignac,Haute-Vienne

Dans le cadre des Estivales 2023 de l’association La Quincaill’ & Vous, ce vendredi 4 août nous vous proposons des ateliers de musiques orchestrés par Jean-Marie.

Au programme : 16h pour les enfants de moins de 8 ans ; 17h pour les jeunes de 9 à 17 ans et à 18h pour les adultes..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 18:00:00.

12 rue jean moulin

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Estivales 2023 organized by the association La Quincaill’ & Vous, this Friday, August 4, we’re offering music workshops orchestrated by Jean-Marie.

Program: 4 p.m. for children under 8; 5 p.m. for 9-17 year-olds and 6 p.m. for adults.

En el marco de los Estivales 2023 organizados por La Quincaill’ & Vous, este viernes 4 de agosto ofrecemos talleres de música dirigidos por Jean-Marie.

Programa: 16:00 h para niños menores de 8 años; 17:00 h para jóvenes de 9 a 17 años y 18:00 h para adultos.

Im Rahmen der Estivales 2023 des Vereins La Quincaill’ & Vous bieten wir Ihnen an diesem Freitag, den 4. August, Musikworkshops an, die von Jean-Marie orchestriert werden.

Auf dem Programm stehen: 16 Uhr für Kinder unter 8 Jahren; 17 Uhr für Jugendliche von 9 bis 17 Jahren und um 18 Uhr für Erwachsene.

