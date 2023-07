Les Estivales – Création d’un sac de plage 12 rue jean moulin Flavignac, 15 juillet 2023, Flavignac.

Flavignac,Haute-Vienne

Venez fabriquez votre sac de plage (sans couture) … à partir d’un T-shirt avec Marylou. Vous pouvez venir avec un T-shirt plus utilisé pour le transformer..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 12:30:00. .

12 rue jean moulin

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make your own beach bag (without sewing) … from a T-shirt with Marylou. You can bring a used T-shirt to transform.

Ven a hacer tu propia bolsa de playa (sin coser)… a partir de una camiseta con Marylou. Puedes traer una camiseta usada para transformarla.

Komm und mach deine eigene Strandtasche (ohne Nähte) … aus einem T-Shirt mit Marylou. Sie können auch ein gebrauchteres T-Shirt mitbringen, um es umzuwandeln.

